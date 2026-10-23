Es una gestión fundamental para mantener los registros actualizados.

La Administración del Seguro Social (SSA) advierte a todos los casados que hayan cambiado su apellido tras la unión sobre la importancia de mantener actualizados los registros de la agencia.

Según se explica, esto es fundamental para evitar cualquier inconveniente con el empleo, impuestos o beneficios que pueda generarse por imprecisión .

Qué documentos se necesitan para actualizar el registro de SSA después de un cambio de nombre por casamiento

De acuerdo con la información oficial compartida por la agencia, para cumplir con esta gestión será necesario presentar los siguientes documentos originales:

Prueba de identidad

Licencia de conducir estadounidense

Tarjeta de identificación emitida por el estado correspondiente

Pasaporte americano

Evidencia del nuevo nombre legal y cambio de nombre

En este caso, certificado de matrimonio

Evidencia de estatus legal

Ciudadanía estadounidense

Estatus de ciudadano legal (tarjeta de Residente Permanente, Documento de Autorización de Empleo, por ejemplo).

En el sitio web oficial de la agencia se pueden consultar los documentos que se requieren según cada caso, seleccionando las opciones de acuerdo con la situación.

Este trámite permite mantener actualizados los registros oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto tiempo hay que esperar para realizar este trámite

El consejo de las autoridades es esperar que se actualice el historial antes de iniciar el proceso en la agencia, lo que suele tardar aproximadamente 30 días.

Qué opciones existen para realizar este trámite y qué pasos seguir en cada una

La gestión puede realizarse de forma online, presencial e incluso en papel, aunque la manera más rápida es optar por realizar el trámite por internet.

Cómo hacer este trámite se SSA

Online : visitar la página del registro del Seguro Social y my Social Security. : visitar la página del registro del Seguro Social y comenzar en línea o realizar el trámite entero en la cuenta personal de

Presencial : primero programar una cita online para luego visitar una oficina en persona y llevar los documentos antes mencionados.

En papel: la solicitud puede realizarse presentando el Formulario SS-5 y luego llevar los documentos a la oficina local del Seguro Social.