La Administración del Seguro Social (SSA) advierte a todos los casados que hayan cambiado su apellido tras la unión sobre la importancia de mantener actualizados los registros de la agencia.
Según se explica, esto es fundamental para evitar cualquier inconveniente con el empleo, impuestos o beneficios que pueda generarse por imprecisión.
Qué documentos se necesitan para actualizar el registro de SSA después de un cambio de nombre por casamiento
De acuerdo con la información oficial compartida por la agencia, para cumplir con esta gestión será necesario presentar los siguientes documentos originales:
Prueba de identidad
- Licencia de conducir estadounidense
- Tarjeta de identificación emitida por el estado correspondiente
- Pasaporte americano
Evidencia del nuevo nombre legal y cambio de nombre
- En este caso, certificado de matrimonio
Evidencia de estatus legal
- Ciudadanía estadounidense
- Estatus de ciudadano legal (tarjeta de Residente Permanente, Documento de Autorización de Empleo, por ejemplo).
En el sitio web oficial de la agencia se pueden consultar los documentos que se requieren según cada caso, seleccionando las opciones de acuerdo con la situación.
Cuánto tiempo hay que esperar para realizar este trámite
El consejo de las autoridades es esperar que se actualice el historial antes de iniciar el proceso en la agencia, lo que suele tardar aproximadamente 30 días.
Qué opciones existen para realizar este trámite y qué pasos seguir en cada una
La gestión puede realizarse de forma online, presencial e incluso en papel, aunque la manera más rápida es optar por realizar el trámite por internet.
Cómo hacer este trámite se SSA
- Online: visitar la página del registro del Seguro Social y comenzar en línea o realizar el trámite entero en la cuenta personal de my Social Security.
- Presencial: primero programar una cita online para luego visitar una oficina en persona y llevar los documentos antes mencionados.
- En papel: la solicitud puede realizarse presentando el Formulario SS-5 y luego llevar los documentos a la oficina local del Seguro Social.
“En muchos casos, puedes completar tu solicitud online, sin tener que poner nunca un pie en una oficina local de la Seguridad Social”, se indica.