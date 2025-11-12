En esta noticia Alerta de la SSA: la lista de oficinas que modificaron su atención

En medio de la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno federal, la Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado que varias de sus oficinas en Estados Unidos han tenido que suspender la atención presencial o limitar sus servicios.

Aunque los pagos de jubilación, discapacidad y SSI se mantienen con normalidad, el acceso a las oficinas físicas se ha convertido en un desafío para miles de beneficiarios.

La SSA enfrenta interrupciones en todo el país

Durante los últimos días, distintas oficinas de la SSA en estados como California, Nueva York, Pensilvania y Michigan han informado cierres temporales o atención únicamente por teléfono. Esta situación, según fuentes oficiales, responde tanto a la coyuntura del gobierno como a problemas logísticos y operativos.

Entre los casos más destacados se encuentran las oficinas de Pomona (California), Olean (Nueva York) y Detroit College Park (Michigan), que permanecen cerradas al público hasta nuevo aviso. En algunos puntos, la atención se restringe únicamente a llamadas telefónicas en horarios reducidos.

“Estos cierres no son permanentes. Las modificaciones buscan garantizar la seguridad del personal y de las personas que dependen de nuestros servicios”, explicaron desde la SSA.

Qué significa este cierre para los beneficiarios del Seguro Social

La suspensión de servicios presenciales implica que muchos trámites deben realizarse de forma virtual o telefónica, algo que puede resultar especialmente complicado para personas mayores o con movilidad reducida. Si planeabas acudir a tu oficina local, la recomendación principal es verificar el estado del servicio antes de salir de casa.

Puedes hacerlo de tres formas:

Ingresando al sitio oficial www.ssa.gov

Llamando al 1-800-772-1213 , la línea nacional de atención.

Consultando si hay otra oficina abierta en tu zona o si puedes reprogramar tu cita.

El panorama de cierres a esta semana es el siguiente:

Estado Ubicación Detalle California Riverside (ZIP 92503) Cerrada temporalmente al público. California Moreno Valley (ZIP 92553) Cerrada temporalmente al público. Iowa Decorah (ZIP 52101) Atención únicamente por teléfono hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Michigan Detroit College Park (ZIP 48235) Servicio presencial suspendido; solo atención telefónica hasta nuevo aviso. Michigan Ironwood (ZIP 49938) Sin atención presencial; solo llamadas telefónicas hasta nuevo aviso. Montana Havre (ZIP 59501) Atención exclusiva por teléfono hasta nuevo aviso; sin servicio en persona. Nueva York Corning (ZIP 14830) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Pensilvania Sharon (ZIP 16148) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin atención presencial. Pensilvania Bloomsburg (ZIP 17815) Atención exclusiva por teléfono hasta nuevo aviso; sin atención presencial. Virginia Occidental (West Virginia) Logan (ZIP 25601) Atención solo telefónica hasta nuevo aviso; sin atención presencial. Wyoming Cody (ZIP 82414) Servicio únicamente por teléfono hasta nuevo aviso; sin atención en persona.

La SSA recordó que, pese a las dificultades, los beneficios se seguirán depositando normalmente y no habrá demoras en los pagos programados.

Recomendaciones para evitar problemas

Si necesitas realizar trámites urgentes —como la actualización de depósitos o la solicitud de beneficios especiales—, la entidad recomienda optar por los canales digitales o solicitar una cita telefónica.

Además, es importante planificar con anticipación y evitar acudir sin confirmación, ya que muchas oficinas no están recibiendo público sin turno.

Para quienes dependen del servicio presencial, se sugiere pedir apoyo a familiares o cuidadores para verificar la disponibilidad y trasladarse únicamente cuando sea necesario.