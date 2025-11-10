En esta noticia
En las últimas semanas, la Administración del Seguro Social (SSA) enfrenta una situación que preocupa a millones de beneficiarios en todo Estados Unidos.
Varios centros de atención presencial permanecen cerrados temporalmente o limitan su servicio únicamente a la atención telefónica, lo que genera incertidumbre entre quienes dependen de esta entidad para cobrar sus beneficios de jubilación, discapacidad o SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad).
Las oficinas de la SSA que están cerradas o con atención limitada
Desde el 7 de noviembre, distintas oficinas de la SSA distribuidas en varios estados —como California, Michigan, Pensilvania, Nueva York y Nevada— reportaron interrupciones temporales en la atención presencial.
Algunas de ellas se encuentran totalmente cerradas, mientras que otras solo atienden llamadas telefónicas hasta nuevo aviso.
|Estado
|Ubicación
|Detalle
|California
|Riverside (ZIP 92503)
|Cerrada temporalmente al público.
|California
|Moreno Valley (ZIP 92553)
|Cerrada temporalmente al público.
|Iowa
|Decorah (ZIP 52101)
|Atención únicamente por teléfono hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Michigan
|Detroit College Park (ZIP 48235)
|Servicio presencial suspendido; solo atención telefónica hasta nuevo aviso.
|Michigan
|Ironwood (ZIP 49938)
|Sin atención presencial; solo llamadas telefónicas hasta nuevo aviso.
|Montana
|Havre (ZIP 59501)
|Atención exclusiva por teléfono hasta nuevo aviso; sin servicio en persona.
|Nueva York
|Corning (ZIP 14830)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Pensilvania
|Sharon (ZIP 16148)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin atención presencial.
|Pensilvania
|Bloomsburg (ZIP 17815)
|Atención exclusiva por teléfono hasta nuevo aviso; sin atención presencial.
|Virginia Occidental (West Virginia)
|Logan (ZIP 25601)
|Atención solo telefónica hasta nuevo aviso; sin atención presencial.
|Wyoming
|Cody (ZIP 82414)
|Servicio únicamente por teléfono hasta nuevo aviso; sin atención en persona.
Por qué están cerrando oficinas del Seguro Social
Estos cierres no son permanentes, sino suspensiones temporales que responden a distintos factores, entre ellos obras de mantenimiento, limitaciones de espacio o el cierre parcial del gobierno federal, que ha afectado a múltiples agencias públicas.
La SSA aclaró que los pagos de beneficios continúan realizándose con normalidad, pero el acceso presencial a muchas oficinas está restringido. Esto afecta especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad, que suelen depender del contacto directo para resolver trámites urgentes.
Cómo verificar si tu oficina del Seguro Social está abierta
Antes de acercarte a cualquier centro, se recomienda verificar el estado de la oficina desde el sitio oficial ssa.gov o comunicándote al número nacional 1-800-772-1213. También puedes crear o ingresar a tu cuenta de “my Social Security” para gestionar trámites de manera virtual, como actualizar datos, solicitar beneficios o revisar pagos.
Si necesitas atención presencial y tu oficina local está cerrada, puedes solicitar una cita en otra sede o reprogramar tu visita.
Qué hacer si tu trámite es urgente
En los casos donde se requiere atención inmediata, como la actualización de depósitos directos o solicitud de beneficios de emergencia, la SSA aconseja usar las líneas telefónicas o el portal web.
Aunque la espera puede ser más larga de lo habitual, es la forma más segura de avanzar con el proceso sin perder tiempo en desplazamientos.