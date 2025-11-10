En las últimas semanas, la Administración del Seguro Social (SSA) enfrenta una situación que preocupa a millones de beneficiarios en todo Estados Unidos.

Varios centros de atención presencial permanecen cerrados temporalmente o limitan su servicio únicamente a la atención telefónica, lo que genera incertidumbre entre quienes dependen de esta entidad para cobrar sus beneficios de jubilación, discapacidad o SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad).

Las oficinas de la SSA que están cerradas o con atención limitada

Desde el 7 de noviembre, distintas oficinas de la SSA distribuidas en varios estados —como California, Michigan, Pensilvania, Nueva York y Nevada— reportaron interrupciones temporales en la atención presencial.

Algunas de ellas se encuentran totalmente cerradas, mientras que otras solo atienden llamadas telefónicas hasta nuevo aviso.

Estado Ubicación Detalle California Riverside (ZIP 92503) Cerrada temporalmente al público. California Moreno Valley (ZIP 92553) Cerrada temporalmente al público. Iowa Decorah (ZIP 52101) Atención únicamente por teléfono hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Michigan Detroit College Park (ZIP 48235) Servicio presencial suspendido; solo atención telefónica hasta nuevo aviso. Michigan Ironwood (ZIP 49938) Sin atención presencial; solo llamadas telefónicas hasta nuevo aviso. Montana Havre (ZIP 59501) Atención exclusiva por teléfono hasta nuevo aviso; sin servicio en persona. Nueva York Corning (ZIP 14830) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Pensilvania Sharon (ZIP 16148) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin atención presencial. Pensilvania Bloomsburg (ZIP 17815) Atención exclusiva por teléfono hasta nuevo aviso; sin atención presencial. Virginia Occidental (West Virginia) Logan (ZIP 25601) Atención solo telefónica hasta nuevo aviso; sin atención presencial. Wyoming Cody (ZIP 82414) Servicio únicamente por teléfono hasta nuevo aviso; sin atención en persona.

Por qué están cerrando oficinas del Seguro Social

Estos cierres no son permanentes, sino suspensiones temporales que responden a distintos factores, entre ellos obras de mantenimiento, limitaciones de espacio o el cierre parcial del gobierno federal, que ha afectado a múltiples agencias públicas.

La SSA aclaró que los pagos de beneficios continúan realizándose con normalidad, pero el acceso presencial a muchas oficinas está restringido. Esto afecta especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad, que suelen depender del contacto directo para resolver trámites urgentes.

Cómo verificar si tu oficina del Seguro Social está abierta

Antes de acercarte a cualquier centro, se recomienda verificar el estado de la oficina desde el sitio oficial ssa.gov o comunicándote al número nacional 1-800-772-1213. También puedes crear o ingresar a tu cuenta de “my Social Security” para gestionar trámites de manera virtual, como actualizar datos, solicitar beneficios o revisar pagos.

Si necesitas atención presencial y tu oficina local está cerrada, puedes solicitar una cita en otra sede o reprogramar tu visita.

Qué hacer si tu trámite es urgente

En los casos donde se requiere atención inmediata, como la actualización de depósitos directos o solicitud de beneficios de emergencia, la SSA aconseja usar las líneas telefónicas o el portal web.

Aunque la espera puede ser más larga de lo habitual, es la forma más segura de avanzar con el proceso sin perder tiempo en desplazamientos.