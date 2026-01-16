Una nueva disposición en Nueva York vuelve a sacudir el mercado inmobiliario y refuerza de manera significativa los derechos de los inquilinos. La normativa introduce un cambio clave que puede frenar desalojos y modificar el vínculo entre propietarios y arrendatarios, especialmente en edificios con renta estabilizada, un régimen central dentro del sistema habitacional del estado.

Este proyecto apunta a ponerle fin a un problema histórico en la ciudad sobre la falta de información clara acerca del estatus legal de muchos departamentos.

A partir de ahora, un error del propietario puede ser determinante y permitir que los inquilinos permanezcan en la vivienda, incluso ante intentos de desalojo.

Inquilinos no podrán ser desalojados de las viviendas a partir de esta nueva ley

La nueva disposición Ley de Transparencia de Alquileres de Nueva York, conocida oficialmente como Rent Transparency Act, obliga a los dueños de edificios a informar de forma visible y obligatoria si el inmueble cuenta con departamentos bajo el régimen de alquiler estabilizado.

Si el propietario no cumple con esta obligación de transparencia, queda expuesto a sanciones y a la imposibilidad de avanzar con procesos de desalojo contra los inquilinos.

Una nueva disposición en Nueva York refuerza los derechos del inquilino al alquilar una propiedad. Fuente: Archivo.

En la práctica, el incumplimiento puede jugar a favor del inquilino y garantizar su permanencia en la vivienda hasta que la situación sea regularizada.

Ley de alquileres: ¿Qué es la renta estabilizada?

La renta estabilizada es un sistema que regula el precio de los alquileres en determinados departamentos, limitando los aumentos anuales y ofreciendo protecciones adicionales contra desalojos injustificados. Este régimen se aplica principalmente a edificios antiguos con una determinada cantidad de unidades y busca garantizar acceso a vivienda estable en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

Con la nueva normativa que entra en vigencia a partir de este mes en el 2026, los inquilinos no solo ganan claridad, sino también una herramienta concreta de defensa legal.

En el caso de que un propietario omita informar que el edificio tiene unidades con renta estabilizada, pierde fuerza cualquier intento de desalojo y queda obligado a cumplir con la normativa vigente antes de avanzar.