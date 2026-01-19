Faltan días para que inicie la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que todos los contribuyentes presentan su declaración al Servicio de Impuestos Internos (IRS), pagan las deudas correspondientes y reclaman los reembolsos o créditos que corresponden.

En ese sentido, la agencia recaudadora enfatiza en la importancia de que este trámite sea realizado por precisión, pues cuando se reclamen créditos fiscales o devoluciones para las que en realidad no se califica, severas multas serán aplicadas.

IRS revisará cada declaración presentada y notificará con una carta a domicilio a quienes deban pagar esta penalización.

IRS investiga y toca puerta por puerta a quienes incumplan esta norma en su declaración

Al revisar las declaraciones, IRS penaliza a toda persona que haya reclamado un reembolso o crédito de impuesto que se considere “excesivo” cuando no se cuente con una causa razonable para justificar este accionar.

“Esta disposición de sanción IRC 6676 fue promulgada el 25 de mayo de 2007 por la Ley de Pequeñas Empresas y Oportunidades de Trabajo de 2007″, se indica.

Así, se considera “excesiva” a cualquier cantidad de reembolso o crédito que supere el límite permitido para el año fiscal al que corresponde la declaración.

IRS multará a quienes reclamen un reembolso o crédito excesivo sin justificación aceptable. Fuente: archivo.

Cómo notifica IRS que esta sanción está pendiente

“Te enviamos un aviso o carta si debes una reclamación errónea de reembolso o penalización por crédito”, se indica.

De cuánto será la multa que aplicará IRS en estos casos

La sanción por reclamar un reembolso excesivo es equivalente al 20% del monto solicitado, más cualquier interés que se pueda llegar a cobrar por pagos atrasados.

“Podríamos eliminar o reducir algunas sanciones si actuaste de buena fe y puedes demostrar una causa razonable de por qué no pudiste cumplir con tus obligaciones fiscales”, se afirma. Si este es el caso, la instrucción es llamar al IRS e informar a detalle cuál fue el error.

Temporada de impuestos 2026: fechas de inicio y fin

Según se comunicó a principios de este mes, la temporada comienza oficialmente el 26 de enero y finaliza el 15 de abril, siendo esta la última fecha para cumplir con las obligaciones fiscales sin sanciones por entrega tardía.