La Oficina del Fiscal General de Texas ha implementado una política destinada a asegurar que todos los niños reciban el apoyo económico adecuado por parte de ambos progenitores , sin excepción.

Esta iniciativa se fundamenta en el uso de herramientas legales que permiten la ejecución de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil.

El Gobierno ha confirmado que adoptará acciones severas contra aquellos que se encuentren en su lista oficial de personas que deben pagos de esta índole. Las autoridades han anunciado que embargarán cuentas bancarias, bienes personales y otros activos de quienes figuren en esta nómina pública.

Embargo de cuentas y bienes: quienes figuran en la lista

Las acciones legales se centran en los denominados child support evaders, es decir, los progenitores que han incumplido con sus responsabilidades legales en materia de manutención infantil. La lista oficial es accesible al público y puede ser consultada en el sitio web de la Fiscalía General de Texas.

La lista completa está disponible en el portal oficial del Gobierno de Texas: csapps.oag.texas.gov/evaders/al. Para ser incluido en esta lista, el deudor debe contar con una orden judicial, deber al menos USD 5,000 en manutención y no haber efectuado pagos durante seis meses consecutivos, entre otros requisitos.

Entre las medidas de embargo que se pueden aplicar se encuentran:

Cuentas bancarias, que incluyen ahorros y cuentas corrientes.

Bienes muebles e inmuebles, tales como vehículos y propiedades.

Planes de retiro y seguros de vida.

Indemnizaciones por seguros o reclamaciones por daños personales.

Confirmado por el Gobierno: se congelarán todas las cuentas bancarias y propiedades de las personas que figuren en esta lista

¿Cuáles son las sanciones adicionales que impone el estado más allá del embargo?

El Gobierno de Texas implementa medidas coercitivas adicionales al embargo de cuentas y bienes para garantizar el cumplimiento de la manutención.

Estas acciones impactan tanto la vida cotidiana como la profesional de los deudores. Entre las principales sanciones se encuentran:

Suspensión de licencias: incluye licencias de conducir, profesionales, de caza y pesca.

Negación o revocación del pasaporte: quienes deben manutención pueden ver cancelado su trámite.

Registro de gravámenes (liens): sobre propiedades, fondos de retiro e incluso seguros.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno al imponer estas sanciones?

De acuerdo con la Oficina del Fiscal General, el objetivo es asegurar el bienestar de los menores y subrayar que la manutención infantil es un deber ineludible. Las medidas se implementarán de forma sistemática para aquellos que figuren en la lista hasta que satisfagan sus obligaciones legales.