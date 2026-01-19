La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó un ajuste clave en la edad de jubilación plena que afecta directamente a las personas nacidas en 1959 y 1960. La medida impacta en el momento en que se puede acceder al beneficio completo del Seguro Social y modifica las expectativas de miles de trabajadores que están cerca de retirarse.

Este cambio no es opcional y se aplica de forma automática según el año de nacimiento. Aunque es posible solicitar la jubilación anticipada, hacerlo implica reducciones permanentes en el monto mensual, lo que vuelve central conocer cuál es la edad oficial establecida para cada grupo.

Por qué cambian las edades de jubilación en Estados Unidos

Para las personas nacidas en 1959, la edad de jubilación plena quedó fijada en 66 años y 10 meses. Esto significa que solo a partir de ese momento se puede cobrar el 100 por ciento del beneficio correspondiente.

El Seguro Social informó sobre las diferencias en las edades jubilatorias. Fuente: Archivo.

En el caso de quienes nacieron en 1960 o después, la edad de jubilación plena se elevó a 67 años. Este es el máximo establecido por el sistema y marca el final del cronograma de aumentos definidos por el Gobierno federal.

¿Qué pasa si una persona se jubila antes o después de lo estipulado?

Los trabajadores pueden solicitar la jubilación desde los 62 años, pero el beneficio mensual se reduce de manera permanente. Cuanto antes se inicie el trámite, menor será el ingreso final.

Por el contrario, quienes decidan retrasar su jubilación más allá de la edad plena pueden aumentar el monto mensual, con incrementos que se aplican hasta los 70 años. Esta decisión depende de la situación laboral y financiera de cada persona.