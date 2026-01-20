El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que millones de contribuyentes en Estados Unidos pueden recibir hasta 13.000 dólares mediante créditos fiscales reembolsables, siempre que cumplan con los requisitos y realicen correctamente el trámite al presentar su declaración de impuestos. Se trata de un beneficio clave para familias trabajadoras con hijos que buscan un alivio económico directo.

Este monto no corresponde a un pago único automático, sino a la combinación de dos créditos federales vigentes, que permiten obtener dinero incluso si la persona no adeuda impuestos. Para acceder al depósito en cuenta bancaria, es obligatorio presentar la declaración anual y registrar correctamente los datos bancarios.

Oficial: IRS deposita más de 13,000 dólares en estas cuentas bancarias

El primer beneficio es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) , un programa del IRS destinado a personas que trabajaron durante el año fiscal y percibieron ingresos bajos o medios. Este crédito premia el empleo formal y permite recibir dinero aun cuando no se deban impuestos.

El monto del EITC aumenta según la cantidad de hijos. En el caso de familias con tres o más hijos, el beneficio puede superar los 8.000 dólares, siempre que los ingresos se mantengan dentro de los límites establecidos.

El segundo beneficio es el Crédito Tributario por Hijo (CTC), que otorga hasta 2.000 dólares por cada hijo calificado. Una parte de este crédito es reembolsable, lo que significa que el IRS deposita el dinero directamente en la cuenta bancaria del contribuyente aunque no tenga impuestos a pagar.

IRS mantiene vigentes dos créditos fiscales que representan una gran ayuda financiera para los contribuyentes. Fuente: Archivo.

Cuando ambos créditos se combinan, el total que puede recibir una familia en una sola declaración puede acercarse a los 13.000 dólares.

Quiénes pueden recibir los montos más altos del IRS

Los montos máximos no se aplican de forma automática y están reservados para situaciones específicas. El IRS evalúa varios factores antes de aprobar el pago.

Pueden acceder quienes cumplan con estas condiciones.

Haber trabajado durante el año fiscal y percibido ingresos .

Tener tres o más hijos que califiquen como dependientes.

No superar los límites de ingresos establecidos por el IRS.

Contar con número de Seguro Social válido para trabajar .

Que los hijos hayan vivido con el contribuyente la mayor parte del año.

Paso a paso para dar el alta de los créditos de IRS