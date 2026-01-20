El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explicó a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial el procedimiento que deberán cumplir cuando reciben una notificación de emplazamiento.

Esta medida se toma cuando la agencia tiene dificultades para establecer o cobrar el impuesto adeudado, por lo que se impone la obligación legal de reunirse con un oficial del IRS a responder preguntas y presentar documentación requerida.

Emplazamiento del IRS: en qué consiste

Las autoridades especifican que, al notificarse un emplazamiento, quien recibe esta citación tendrá que cumplir con alguno de los siguientes puntos, según lo requieran los funcionarios

Testificar

Traer libros contables y registros para elaborar una declaración de impuestos

Mostrar documentos para preparar una Declaración de Información de Cobro, un Formulario 433-A (sp) o Formulario 433-B (sp)

En caso de no poder acudir a la cita de emplazamiento en el día y horario pactado, debe comunicarse esto llamando al número que figura en el aviso. De lo contrario, cuando el contribuyente no se presenta y tampoco proporciona justificación, IRS puede demandar en un tribunal el cumplimiento de la medida.

El emplazamiento de IRS puede entregarse a un deudor o a cualquier tercero relevante. Fuente: archivo.

Cuándo IRS puede hacer preguntas e investigar a terceros

Esta acción no sólo puede imponerse a un tributante deudor sino también a un tercero que pueda proporcionar información, como instituciones financieras, encargados de llevar registros o cualquier otra persona relevante.

“Si notificamos un emplazamiento a un tercero para determinar su responsabilidad tributaria, usted será notificado indicándole que el emplazamiento ha sido entregado y se le proporcionará una copia del emplazamiento”, indican las autoridades.