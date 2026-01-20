En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explicó a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial el procedimiento que deberán cumplir cuando reciben una notificación de emplazamiento.
Esta medida se toma cuando la agencia tiene dificultades para establecer o cobrar el impuesto adeudado, por lo que se impone la obligación legal de reunirse con un oficial del IRS a responder preguntas y presentar documentación requerida.
Emplazamiento del IRS: en qué consiste
Las autoridades especifican que, al notificarse un emplazamiento, quien recibe esta citación tendrá que cumplir con alguno de los siguientes puntos, según lo requieran los funcionarios
- Testificar
- Traer libros contables y registros para elaborar una declaración de impuestos
- Mostrar documentos para preparar una Declaración de Información de Cobro, un Formulario 433-A (sp) o Formulario 433-B (sp)
En caso de no poder acudir a la cita de emplazamiento en el día y horario pactado, debe comunicarse esto llamando al número que figura en el aviso. De lo contrario, cuando el contribuyente no se presenta y tampoco proporciona justificación, IRS puede demandar en un tribunal el cumplimiento de la medida.
Cuándo IRS puede hacer preguntas e investigar a terceros
Esta acción no sólo puede imponerse a un tributante deudor sino también a un tercero que pueda proporcionar información, como instituciones financieras, encargados de llevar registros o cualquier otra persona relevante.
“Si notificamos un emplazamiento a un tercero para determinar su responsabilidad tributaria, usted será notificado indicándole que el emplazamiento ha sido entregado y se le proporcionará una copia del emplazamiento”, indican las autoridades.