El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos, Internal Revenue Service en inglés, informó que pondrá en marcha depósitos de reembolsos correspondientes a créditos fiscales. De acuerdo a las bases de elegibilidad, algunos contribuyentes pueden recibir más de 15,000 dólares en sus cuentas bancarias. Cada contribuyente debe, en primer lugar, analizar su elegibilidad para cualquiera de los créditos y cumplir con sus responsabilidades tributarias. El Crédito Tributario por Hijos (CTC) contempla un beneficio de hasta 2,200 dólares por cada hijo calificable menor de 17 años, siempre que se cumplan los requisitos de parentesco, residencia e ingresos establecidos para el año tributario 2025. En una familia con cuatro hijos que reúnan esas condiciones, el monto total por este concepto podría alcanzar los 8,800 dólares, lo que representa una parte significativa del reembolso anual. A ese importe puede sumarse el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), destinado a trabajadores con ingresos bajos o moderados. Para quienes tienen tres o más hijos calificables, este crédito puede llegar hasta 8,046 dólares, de acuerdo con las tablas oficiales vigentes. En determinados casos, la combinación de ambos beneficios permite que el reembolso total supere los 16,000 dólares. No obstante, se trata de montos máximos sujetos a verificación. Los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos federal para reclamar estos créditos, y es el IRS quien determina la elegibilidad final. El pago se realiza después de que el contribuyente presenta su declaración de impuestos y el IRS procesa la información. Si corresponde un reembolso, el dinero puede ser depositado directamente en la cuenta bancaria indicada o enviado mediante cheque. La cantidad exacta depende del ingreso bruto ajustado, estado civil para efectos de la declaración y número de hijos calificables. El IRS es la autoridad que determina la elegibilidad final y calcula el monto exacto del reembolso según las tablas oficiales vigentes para el año tributario 2025.