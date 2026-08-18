Los créditos fiscales son montos que se deducen del impuesto a pagar cuando se presenta la declaración, los que son reembolsables devuelven el saldo restante.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece créditos tributarios a los contribuyentes que presentan su declaración de impuestos en tiempo y forma. Los que son reembolsables se pueden obtener incluso cuando no se adeuda ningún impuesto.

En términos generales, los créditos fiscales son montos que se deducen del impuesto a pagar cuando se presenta la declaración, los que son reembolsables devuelven el saldo restante.

Entre los créditos tributarios reembolsables más populares se encuentra el Crédito Fiscal para la Oportunidad Estadounidense (AOTC, por su nombre en inglés), que apunta a quienes tienen gastos educativos elegibles.

IRS depositará 1,000 dólares en las cuentas bancarias de todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos del AOTC: ¿Cuáles son?

El Crédito Fiscal para la Oportunidad Estadounidense apunta a estudiantes universitarios con gastos educativos que cumpla con estos requisitos:

No se completaron los primeros cuatro años de educación postsecundaria.

Se matricula en al menos un semestre académico durante el año fiscal.

No ha sido condenado por un delito grave relacionado con drogas.

Cuenta con un número de Seguro Social válido para el empleo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece créditos tributarios a los contribuyentes que presentan su declaración de impuestos en tiempo y forma. El Cronista

Reclamar los 1,000 dólares de reembolso: se debe presentar el formulario 8862 y 1098-T

Para solicitar este crédito se debe completar las secciones correspondientes al Formulario 8863 para créditos educativos y adjuntarlo en la declaración de impuestos federales (Formulario 1040). También, debe solicitar el Formulario 1098-T a la institución educativa.

Los gastos educativos que califican incluyen;

Matrículas.

Libros.

Suministro .

Equipo.

No se cubren gastos de:

Alojamiento y comida.

Transporte.

Seguro médico.

El crédito tiene un monto anual máximo de 2,500 dólares por estudiante. Es parcialmente reembolsable, se podrá recibir hasta 1,000 dolares de devolución dependiendo el caso.