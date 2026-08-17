La Administración del Seguro Social confirmó que las parejas que califican para el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) en California y reciben cuidado no médico fuera del hogar pueden acceder a un pago combinado de hasta u$s 38.869 al año. El monto exige completar el formulario SSA-8000-BK y cumplir con los requisitos de ingresos que exige el organismo.

La cifra surge de la sumatoria de los pagos mensuales de u$s 3.239,14 que otorga el Seguro Social durante 2026, según la publicación oficial del organismo. El beneficio combina el pago federal de SSI con el suplemento que aporta el estado de California y varía según la situación habitacional de cada pareja.

El monto exige completar el formulario SSA-8000-BK y cumplir con los requisitos de ingresos que exige el organismo. Chat GPT

¿Qué es el SSI y quién puede cobrar hasta 38.869 dólares?

El SSI es un programa federal que otorga pagos mensuales a personas de 65 años o más, y a personas de cualquier edad que sean ciegas o tengan una discapacidad, incluidos niños. Para acceder, el solicitante debe completar el formulario SSA-8000-BK ante el Seguro Social.

El monto de u$s 38.869 anuales corresponde específicamente a las parejas en la categoría de cuidado no médico fuera del hogar, la más alta de la escala. Otras categorías reciben montos menores:

Pagos mensuales combinados para parejas (2026)

Viven independientemente: u$s 2.098,83

Sin medios para cocinar: u$s 2.356,57

Viven en el hogar de otra persona: u$s 1.609,70

Cuidado no médico fuera del hogar: u$s 3.239,14

¿Qué requisitos exige el Seguro Social para acceder al beneficio?

Para calificar, el valor de los recursos del solicitante debe ser menor a u$s 2.000 si es soltero, o menor a u$s 3.000 si está casado y convive con su cónyuge. No se cuenta el valor de la vivienda habitada ni, por lo general, el del vehículo. También debe vivir en Estados Unidos o en las Islas Marianas del Norte.

El trámite puede iniciarse en www.segurosocial.gov o al 1-800-772-1213, con la opción 7 para español, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00. Quienes reciben SSI acceden automáticamente a Medi-Cal y pueden calificar además para beneficios de SNAP (CalFresh).