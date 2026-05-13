La Administración del Seguro Social (SSA) ya activó una nueva ronda de pagos correspondiente a mayo y miles de beneficiarios en Estados Unidos están atentos al calendario oficial para saber cuándo llegará su depósito. Como ocurre cada mes, los desembolsos se distribuyen en distintas fechas según el tipo de beneficio y, en algunos casos, según la fecha de nacimiento del titular. El nuevo pago programado para esta semana impactará sobre un grupo específico de beneficiarios del Seguro Social, mientras que otros deberán esperar hasta las próximas fechas del cronograma oficial. El próximo envío corresponde a quienes cobran beneficios de jubilación, SSDI (Seguro por Incapacidad) o pagos para sobrevivientes, siempre que su fecha de nacimiento se encuentre dentro del primer grupo establecido por la agencia. Este miércoles 13 de mayo recibirán el dinero quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, ya que forman parte del primer bloque de pagos escalonados de mayo. La SSA recordó que los pagos se realizan principalmente por depósito directo o mediante la Direct Express Card, el sistema utilizado para quienes no tienen cuenta bancaria tradicional. Luego de esta primera ronda, el resto de los beneficiarios recibirá su dinero en las semanas siguientes, respetando el cronograma habitual de la agencia. La SSA también aclaró que si una fecha de pago coincide con un feriado federal o un fin de semana, el depósito se adelanta al día hábil anterior para evitar demoras. Las autoridades recomiendan que todos los beneficiarios verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados dentro del sistema de la Administración del Seguro Social, especialmente quienes anteriormente recibían cheques por correo y debieron migrar a pagos electrónicos. Un error en la cuenta registrada o información desactualizada puede generar demoras innecesarias y afectar la llegada del beneficio mensual.