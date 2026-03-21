La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el Gobierno puede investigar casa por casa a jubilados y pensionados en situaciones puntuales vinculadas a la verificación de beneficios. Se trata de un mecanismo oficial que se activa cuando existen dudas sobre la información declarada. Aunque no es el canal habitual, el organismo puede recurrir a visitas domiciliarias como parte de sus controles. Estas acciones buscan garantizar que quienes reciben pagos cumplan con los requisitos establecidos. En la mayoría de los casos, la comunicación se realiza por correo o teléfono. Sin embargo, cuando se detectan inconsistencias o procesos de revisión en curso, el contacto puede escalar a instancias presenciales. Sí, pero no de forma generalizada. El Gobierno puede investigar casa por casa a jubilados y pensionados únicamente en situaciones específicas donde sea necesario verificar información clave. Estas visitas no forman parte de operativos masivos, sino de controles individuales. Suelen estar vinculadas a programas con mayores requisitos, como beneficios por discapacidad o ingresos limitados. En estos casos, el organismo prioriza la verificación directa cuando existen dudas sobre la información declarada o la continuidad de los requisitos exigidos. El Gobierno enfoca estas investigaciones casa por casa en jubilados y pensionados que participan en programas con controles más estrictos. Esto incluye principalmente a quienes reciben beneficios donde la elegibilidad depende de variables que pueden cambiar con el tiempo, como ingresos, recursos o condición médica. Entre los principales motivos que pueden activar una visita: Además, existen cambios que deben informarse de manera obligatoria, como modificaciones en el domicilio, inicio o finalización de empleo, variaciones en ingresos o mejoras en la condición médica. No reportarlos puede derivar en controles más directos. El Gobierno establece pautas claras para proteger a jubilados y pensionados ante posibles fraudes durante este tipo de investigaciones casa por casa. Antes de permitir el ingreso, es fundamental verificar que se trate de un representante oficial y que la visita esté debidamente justificada. Un agente legítimo debe identificarse correctamente, explicar el motivo de la visita y estar asignado a una oficina local. Estas precauciones son clave para evitar estafas y garantizar que cualquier interacción se realice dentro de los procedimientos oficiales.