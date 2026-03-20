La Administración del Seguro Social (SSA) establece reglas claras para todos los jubilados y pensionados que cobran beneficios del Seguro Social y tienen un domicilio fuera de Estados Unidos. Uno de los principales es la presentación anual de un formulario obligatorio, que permite al Gobierno mantener los datos actualizados y garantizar que el titular aún se considere elegible para recibir el dinero. En caso de que este paso no se concrete adecuadamente, el pago será suspendido hasta que se envíe el documento y SSA obtenga la información necesaria. Año tras año, quienes viven en el extranjero deben completar el formulario de SSA 7162, siempre acorde a sus instrucciones. En caso de no enviar este documento en tiempo y forma, las autoridades advierten que los beneficios dejarán de cobrarse y sólo se reanudarán cuando la situación se regule. Es importante que, al recibir este formulario, se complete de la forma debida y se devuelva dentro de un plazo que no supere los 60 días, para evitar así retrasos e inconvenientes con la entrega mensual del dinero. Las autoridades brindan a todos los jubilados y pensionados las siguientes instrucciones para completar El destino dependerá de las instrucciones que brinde cada Embajada de Estados Unidos, por lo que se aconseja consultar según corresponda. En caso de que los beneficios hayan sido suspendidos por falta de presentación, las prestaciones atrasadas se depositarán cuando se reciba el formulario y SSA sea debidamente notificada.