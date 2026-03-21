La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que obliga a devolver sus tarjetas del Seguro Social a todas las personas que hayan hecho un cambio con su ejemplar antes de iniciar un trámite para jubilarse o solicitar un reemplazo. La advertencia apunta directamente a quienes plastificaron o alteraron el documento original. Según explicó la agencia, el requisito se aplica porque estas tarjetas pueden perder condiciones necesarias para su verificación. Sin la devolución del documento modificado, no se podrá avanzar con la emisión de una nueva tarjeta válida. La SSA sostiene que el laminado altera las características físicas del documento, lo que complica la validación de sus medidas de seguridad en procesos oficiales. Aunque una tarjeta plastificada no queda automáticamente anulada, puede generar inconvenientes en trámites clave, especialmente en instancias donde se exige verificación directa del documento. El problema central es que el plastificado impide revisar correctamente elementos de seguridad, lo que puede derivar en rechazos, demoras o necesidad de iniciar trámites adicionales. Por eso, la agencia recomienda reemplazarla cuanto antes. Quienes hayan plastificado su tarjeta del Seguro Social deberán devolverla obligatoriamente antes de iniciar cualquier gestión formal. La SSA no procesa solicitudes de reemplazo si la tarjeta alterada no es entregada previamente, por lo que este paso es clave para evitar bloqueos administrativos. Para prevenir inconvenientes, la SSA recomienda mantener la tarjeta en su estado original y evitar cualquier tipo de modificación física. En lugar de plastificarla, se aconseja usar protecciones que no alteren el documento, como fundas removibles, y guardarlo en un lugar seguro. Estas medidas permiten conservar la integridad de la tarjeta y facilitan su validación en cualquier trámite oficial.