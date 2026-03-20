La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) confirmó un requisito clave que afecta a miles de beneficiarios. Es que jubilados y pensionados deberán presentar un documento para demostrar que siguen con vida si quieren continuar cobrando sus haberes. Se trata de un procedimiento obligatorio que, de no cumplirse, puede derivar en la suspensión automática del pago. El trámite consiste en completar y enviar el formulario conocido como “proof of life” (prueba de vida). Este documento es solicitado periódicamente por la SSA, especialmente a: La SSA es clara, si el beneficiario no responde al requerimiento dentro del plazo establecido, puede enfrentar consecuencias inmediatas como: El procedimiento es simple, pero obligatorio. A continuación, los pasos a seguir: