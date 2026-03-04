El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene autoridad legal para iniciar acciones de cobro contra contribuyentes que no cumplan con las normas impuestas por las autoridades. Cuando una persona espera demasiado tiempo para regularizar su situación y además ignora los avisos oficiales, el organismo puede aplicar medidas más severas como embargos de cuentas bancarias, salarios o propiedades. No presentar la declaración dentro de la fecha límite puede generar varias consecuencias fiscales, entre ellas: El embargo (tax levy) no ocurre de forma inmediata. El proceso normalmente incluye: