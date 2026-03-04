El Servicios de Impuestos Internos (IRS) confirmó que algunos contribuyentes pueden obtener más tiempo para presentar su declaración de impuestos si cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley federal. Entre los casos más comunes se encuentran las personas afectadas por diversas situaciones externas. El IRS contempla situaciones específicas en las que el plazo para presentar impuestos puede extenderse. Estas son: Cuando una zona es declarada área de desastre por el Gobierno federal, el IRS suele otorgar extensiones automáticas a los contribuyentes que viven o tienen negocios en esas áreas. En estos casos, el organismo puede: Los contribuyentes que residen o trabajan fuera del país en la fecha límite de presentación también pueden obtener tiempo adicional. Esto incluye a: Si un contribuyente necesita más tiempo para presentar su declaración, puede solicitar una extensión mediante: