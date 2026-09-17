El Número de Seguro Social (SSN) es uno de los datos personales más sensibles en Estados Unidos, ya que puede utilizarse para trámites laborales, financieros y fiscales.

Si una persona descubre que su número fue robado o utilizado sin su autorización, actuar rápido puede ayudar a limitar las consecuencias y evitar nuevas operaciones fraudulentas.

La Administración del Seguro Social (SSA) indica que ante estas situaciones, la denuncia no debe realizarse ante ellos, sino ante la Comisión Federal de Comercio (FCT).

¿Cómo denunciar el robo del Número de Seguro Social?

Si una persona considera que su Número de Seguro Social fue robado y su identidad comprometida, debe realizar la denuncia ante la FTC. El procedimiento se inicia desde IdentifyTheft.gov siguiendo los siguientes pasos:

Informar qué ocurrió: el sitio solicita detalles sobre el uso indebido de la información personal y las cuentas que podrían estar comprometidas. Obtener un FTC Identity Theft Report: al completar la denuncia, la FTC genera un informe que sirve para acreditar ante empresas y entidades financieras que la persona fue víctima de robo de identidad. Seguir el plan de recuperación: IdentityTheft.gov crea instrucciones específicas según el tipo de fraude denunciado. Contactar a las empresas afectadas: si se detectaron cuentas o transacciones fraudulentas, la FTC recomienda comunicarse con sus departamentos de fraude para solicitar el bloqueo o cierre correspondiente. Revisar los informes de crédito: se deben identificar cuentas, préstamos o movimientos que la persona no reconozca.

Si existen indicios de que otra persona está utilizando el SSN para trabajar, IdentityTheft.gov recomienda revisar el historial laboral mediante una cuenta de my Social Security y contactar a la SSA si aparecen ingresos o empleos desconocidos.

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¿Qué medidas de seguridad tomar para evitar el robo de identidad?

La FTC recomienda combinar el control periódico de las cuentas con herramientas que dificulten que terceros puedan abrir acceder a información sensible.

Entre las principales medidas se encuentran:

Congelar el crédito: el credit freeze limita el acceso al informe crediticio y puede impedir que un delincuente abra nuevas cuentas.

Activar una alerta de fraude: obliga a los prestamistas a verificar la identidad antes de conceder nuevos créditos.

Revisar periódicamente los informes de crédito: permite detectar cuentas, consultas o deudas que no hayan sido autorizadas.

Cambiar contraseñas y PIN comprometidos: si una cuenta fue afectada, deben modificarse las credenciales de acceso y evitar reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios.

No entregar el SSN ante contactos inesperados: la FTC advierte que los estafadores pueden hacerse pasar por la SSA e incluso falsificar el identificador de llamadas.

Conservar documentación sobre cualquier fraude: guardar informes, cartas y registros de las comunicaciones puede facilitar posteriormente la eliminación de cuentas o deudas fraudulentas del historial crediticio.

La agencia no llama para amenazar con suspender el Número de Seguro Social ni exige pagos mediante efectivo, transferencias o tarjetas de regalo.