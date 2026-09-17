En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.871 este jueves, 17 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.5%.

La cotización del euro muestra una tendencia alcista: en la última semana subió un 112.62% y en el último año registró una variación del 29.94%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.66%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.19%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante que refleja un fortalecimiento de la moneda europea. Esta evolución sugiere una confianza creciente en el Euro frente otras divisas, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables en la región.

A pesar de la reciente mejora en la cotización, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por acontecimientos económicos globales que podrían revertir el impulso positivo actual. La estabilidad futura del Euro dependerá de una combinación de datos económicos y decisiones políticas en los próximos días.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.