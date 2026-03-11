El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede intensificar sus acciones de cobro cuando los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales. En estos casos, el organismo puede recurrir a distintos mecanismos para recuperar los impuestos adeudados, que incluso pueden incluir contacto presencial en domicilios o negocios. El trámite fundamental ante el IRS es presentar la declaración de impuestos dentro de los plazos establecidos y pagar cualquier saldo adeudado. Cuando una persona no presenta la declaración o deja pasar demasiado tiempo sin resolver la deuda fiscal, el IRS puede iniciar procedimientos de cobro. Si el contribuyente continúa sin responder, el caso puede avanzar a etapas más estrictas de cobro. En determinados casos el organismo puede enviar representantes para: