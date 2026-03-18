En Estados Unidos, de acuerdo con lo dictaminado por la ley Real ID todos los viajeros que quieran abordar vuelos nacionales deben presentar a las autoridades una identificación considerada aceptable bajo los estándares de la regulación. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exigirá entonces la presentación de cualquiera de las credenciales permitidas y, desde febrero, ofrece además la posibilidad de pagar una multa por utilizar un proceso alternativo. En ese marco, la agencia federal enfatiza sobre un punto clave: quienes no puedan verificar adecuadamente su identidad, tendrán prohibido el ingreso al punto de control y, consecuentemente, a la aeronave. De acuerdo con la lista oficial publicada por TSA, los documentos actualmente válidos para volar dentro de Estados Unidos son También pueden presentarse identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. Desde el 1ro de febrero, TSA ofrece a los viajeros la posibilidad de pagar 45 dólares para utilizar TSA ConfirmID, un método alternativo para verificar la identidad sin presentar documentos físicos. Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos. En caso de que se detecte fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso, el viajero será castigado con sanciones federales.