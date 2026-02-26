El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) confirmó que puede retener o congelar reembolsos de impuestos a contribuyentes si detecta determinadas condiciones en sus declaraciones. La medida se aplica especialmente cuando la agencia fiscal está auditando declaraciones anteriores y sospecha que el contribuyente podría adeudar impuestos adicionales. El IRS tiene la facultad legal de retener devoluciones de impuestos cuando está revisando declaraciones previas del contribuyente. Si durante una auditoría el organismo considera que podría existir una deuda tributaria pendiente, puede congelar el reembolso actual hasta terminar la revisión. El IRS recomienda revisar el estado del reembolso mediante: