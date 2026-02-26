El Gobierno de Estados Unidos puede congelar cuentas bancarias y avanzar sobre bienes cuando un contribuyente ignora avisos oficiales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad legal de iniciar embargos si, tras varias notificaciones formales, la persona no responde ni regulariza su situación dentro de los plazos establecidos. IRS envía cartas oficiales por: En estos casos, el contribuyente debe responder dentro del tiempo indicado. Ignorar estas notificaciones puede llevar a una etapa de ejecución en la que el organismo toma control de fondos o activos. Además de cuentas bancarias, las medidas pueden alcanzar: