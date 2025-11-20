La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a todos los inmigrantes provenientes de un país partir de mañana y deberán abandonar el país de inmediato.

Atención: estos inmigrantes serán deportados a partir de mañana y deben abandonar el país de inmediato

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo oficial mediante un comunicado que todos los extranjeros provenientes de Siria dejarán de estar protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) a partir del 21 de noviembre de 2025.

De esta manera, los sirios perderán su estatus legal y deberán abandonar los Estados Unidos a partir de mañana. Desde la medianoche, tanto ICE como USCIS tendrán la autorización legal para deportar de manera inmediata a estos inmigrantes.

Estados Unidos revocará el TPS para todos los extranjeros provenientes de Siria a partir de mañana. Fuente: Archivo.

¿Cómo pueden hacer estos inmigrantes para evitar la deportación inmediata?

La “autodeportación” es la opción de salir voluntariamente de Estados Unidos, y la aplicación CBP Home es una herramienta oficial del gobierno para notificar esta intención, con el objetivo de evitar la detención forzada y la deportación. Para ello, los inmigrantes indocumentados deben:

Descargar la aplicación:

La aplicación móvil CBP Home está disponible para descargar en cualquier teléfono celular.

Enviar la intención de salida:

A través de la aplicación, los indocumentados pueden notificar su intención de abandonar el país y responder preguntas adicionales sobre sus circunstancias, como si tienen fondos para viajar o un pasaporte válido.

Planificar la salida:

La aplicación permite planificar la salida de forma más controlada, lo que da tiempo para resolver asuntos personales y laborales.

Beneficios:

Los inmigrantes que salgan del país voluntariamente con este programa pueden recibir asistencia económica para el viaje, un bono de salida de USD 1.000 y evitar la detención y deportación forzada, con sus posteriores consecuencias.