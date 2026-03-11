En medio de la temporada de impuestos, los muchos contribuyentes ya presentaron su declaración de impuestos correspondiente al ciclo 2025 y están a la espera de la llegada de sus reembolsos. No obstante, el Internal Revenue Service (IRS) ya comenzó a mandar cartas a algunas personas e informó sobre las posibles razones por las que se pueden recibir este tipo de notificaciones del organismo fiscal. Adicionalmente, recordó cómo reconocer aquellas que tienen el potencial de ser una estafa, nombrando las técnicas de que utilizan los delincuentes para intentar robarte datos o dinero. El organismo fiscal reafirmó que varias razones por las que se pueden recibir sus avisos. En primer lugar, si se cuenta con una deuda o saldo pendiente de seguro recibirás una notificación solicitando la cancelación de este monto. Por otro lado, si el reembolso fue modificado o si se tienen dudas sobre el mismo. También llegan cartas cuando se necesita verificar tu identidad o en momentos en los que se modificaron datos en la declaración. Adicionalmente, se usan para avisar cuando se retrasan en el procesamiento del reembolso. Existen varias formas de responder a este tipo de notificaciones y depende de si estás de acuerdo con el contenido del mismo o si consideras que se trata de un error. En el primer caso, se debe realizar la acción que se solicita sin necesidad de responder formalmente al organismo. Por el otro lado, si no se concuerda, se deben seguir las instrucciones detalladas en el aviso para reclamar. Se tendrá que incluir información y copias de los documentos requeridos para que el IRS pueda reevaluar el asunto, siempre respetando la fecha límite dispuesta por el organismo. El IRS advierte que algunos estafadores se hacen pasar por el organismo con temas como reembolsos, créditos y pagos de impuestos. Por lo general, suelen solicitar pagos o información personal o bancaria. Entre las principales señales de que se trata de una estafa, se encuentran: