El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que puede embargar cuentas bancarias y bienes a quienes no incluyan información obligatoria en su declaración de impuestos. El organismo exige responder la pregunta sobre activos digitales al presentar los principales formularios federales. La advertencia alcanza a quienes vendieron criptomonedas, recibieron pagos en activos digitales o realizaron transacciones durante el año fiscal. No informar estos movimientos o responder incorrectamente puede derivar en intereses, multas y acciones de cobro. El IRS exige que todos los contribuyentes respondan la pregunta sobre activos digitales en su declaración anual. La casilla aparece en formularios como 1040, 1040-SR y 1040-NR, además de otras declaraciones para empresas y sociedades. En general, se debe marcar “Yes” si durante el año ocurrió alguna de estas situaciones: El organismo define como activo digital a cualquier representación de valor registrada en tecnología criptográfica o blockchain. Entre los ejemplos más comunes se encuentran: El IRS aclara que algunos contribuyentes pueden marcar “No” si solo mantuvieron activos digitales durante el año sin realizar operaciones. Esto incluye conservarlos o moverlos entre billeteras propias. También se puede responder “No” cuando las actividades se limitaron a: Si se marca “Yes”, el contribuyente debe reportar los ingresos o ganancias vinculadas. Las ventas o intercambios se informan con el Formulario 8949 y luego en el Schedule D del Formulario 1040, donde se calculan las ganancias o pérdidas de capital. No declarar estos ingresos puede derivar en multas, intereses y embargos.