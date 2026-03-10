La Administración del Seguro Social de Estados Unidos avanza con una reorganización interna que podría transformar el acceso a los beneficios por discapacidad. El objetivo es claro: reducir demoras históricas, modernizar los sistemas de atención y acelerar la revisión de expedientes que durante años quedaron acumulados. Los cambios impactan directamente en quienes solicitan Seguro Social por discapacidad, especialmente dentro de los programas SSDI (Social Security Disability Insurance) y SSI (Supplemental Security Income), dos pilares del sistema de asistencia federal para personas que no pueden trabajar por motivos de salud. Según la agencia, la actualización forma parte de un proceso más amplio de modernización que busca mejorar la eficiencia administrativa y dar respuesta a una de las principales críticas al sistema: los largos tiempos de espera para obtener una decisión sobre una solicitud. Durante años, el sistema del Seguro Social acumuló una cantidad considerable de solicitudes pendientes. En algunos casos, los solicitantes debían esperar varios meses —e incluso más de un año— para recibir la primera respuesta sobre si calificaban para recibir ayuda económica. Frente a ese escenario, la Administración del Seguro Social comenzó a implementar un esquema que incorpora procesos más automatizados y revisiones administrativas más ágiles. La intención es disminuir el atraso en los expedientes y permitir que las decisiones sobre beneficios por discapacidad se tomen en plazos más cortos. Analistas del sistema previsional señalan que el volumen de solicitudes atrasadas llegó a proyectarse en millones de casos, lo que generaba un fuerte impacto en personas que dependen de estos pagos para cubrir necesidades esenciales como vivienda, atención médica y alimentos. Con el nuevo modelo, el organismo busca acelerar las etapas iniciales de evaluación y mejorar la gestión de los expedientes para evitar que se acumulen nuevamente en el futuro. Otra de las transformaciones clave está relacionada con la manera en que los beneficiarios interactúan con la agencia. Tradicionalmente, muchas gestiones del Seguro Social en Estados Unidos se realizaban de forma presencial en oficinas locales, donde cada región tenía cierto margen de autonomía para resolver los casos. Ahora, el organismo apunta a un esquema más digital y centralizado. La estrategia contempla ampliar el uso de plataformas tecnológicas que permitan realizar trámites sin necesidad de acudir a una oficina. Entre las funciones que se están potenciando dentro del sistema digital se encuentran: No obstante, algunos especialistas advierten que la transición hacia este modelo podría generar desafíos temporales, especialmente para los casos más complejos que antes eran gestionados directamente por equipos locales especializados.