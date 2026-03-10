El DMV de Florida confirmó que comprar ciertos autos usados puede derivar en multas de hasta u$s 5.000 e incluso penas de cárcel. El riesgo aparece cuando el vehículo tiene el odómetro manipulado, una práctica ilegal que altera el kilometraje real. Las autoridades advierten que muchos compradores terminan afectados por este fraude sin saberlo. Por eso el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) recomienda verificar siempre el historial del auto antes de concretar la compra. Las sanciones se aplican cuando un vehículo usado tiene el kilometraje alterado para aparentar menos uso del real. Manipular, ajustar o desconectar el odómetro para reducir las millas recorridas es un delito. Cuando se detecta esta práctica, las autoridades pueden sumar cargos como fraude de título o robo agravado. Cada infracción puede implicar multas de hasta u$s 5.000 y hasta cinco años de prisión, según la ley estatal y federal. El DMV de Florida recomienda revisar el historial del vehículo antes de comprarlo. La verificación puede hacerse en la herramienta oficial Motor Vehicle Information Check, que permite comprobar el kilometraje registrado. Las autoridades también aconsejan pedir los registros de servicio y hacer revisar el auto por un mecánico independiente antes de comprarlo. Según estimaciones federales, este fraude afecta a más de 450.000 vehículos cada año en Estados Unidos.