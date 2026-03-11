El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que un error muy común al presentar la declaración de impuestos puede obligar a los contribuyentes a corregir el trámite o incluso presentar nuevamente la declaración. Por eso es fundamental revisar cuidadosamente los datos personales antes de enviar la declaración. El IRS cruza automáticamente la información de la declaración de impuestos con los registros de la Administración del Seguro Social (SSA). Si el nombre declarado no coincide con el registrado en la tarjeta del Seguro Social, pueden surgir problemas como: Además de las inconsistencias con el nombre, el IRS identifica otros errores frecuentes en las declaraciones de impuestos, como: