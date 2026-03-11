El Internal Revenue Service (IRS) advierte a los contribuyentes sobre operaciones que podrían afectar a su declaración de impuestos sin que lo sepan. Simples transferencias entre amigos y familiares tienen el potencial de clasificar incorrectamente como pagos comerciales. Si esto sucede y además, se excede un tope anual, la empresa de tarjeta de pago debe enviar un formulario especial al IRS y al usuario antes del 31 de enero de cada año para que los contribuyentes lo incluyan en sus declaraciones de impuestos si corresponde. En el caso de que las transacciones hayan sido mal categorizadas y realmente no respondan a pagos comerciales, se debe hacer lo siguiente. Las empresas de billeteras virtuales o de tarjetas de pago deben informar sobre estos movimientos clasificados correcta o incorrectamente como comerciales, a partir de los USD 20.000 o más de 200 transacciones de este tipo. Desde el IRS aconsejan categorizar bien las transferencias que no tienen carácter comercial para evitar demoras o multas por no incluirlo en tu declaración de impuestos anual. Si se recibe un formulario por pagos mal categorizados se debe contactar a la empresa para solicitar una corrección ante el IRS. No obstante, esto puede tardar y retrasar el procesamiento de su declaración. Las empresas deben enviar el formulario 1099-K,un informe sobre pagos por bienes o servicios que haya sido cobrado con tarjetas de pago o aplicaciones de pago. Aplica para pagos a cualquiera de estos métodos de pago: