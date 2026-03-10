El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que presentar la declaración de impuestos demasiado pronto y sin tener todos los documentos fiscales correctos puede provocar errores en el trámite. En esos casos, los contribuyentes podrían verse obligados a corregir la información y presentar una declaración enmendada, lo que puede retrasar el procesamiento del caso o del reembolso. Aunque presentar impuestos a tiempo es fundamental, hacerlo antes de recibir todos los documentos fiscales también puede generar problemas. Cuando la declaración enviada contiene datos incorrectos, el contribuyente puede necesitar presentar una declaración de impuestos enmendada para corregir la información.