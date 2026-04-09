El uso de inteligencia artificial para preparar la declaración de impuestos creció de forma acelerada en el último año, pero expertos advierten que estas herramientas pueden generar información desactualizada o directamente incorrecta. El problema no es menor: si tu declaración tiene errores, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede auditarte, y la responsabilidad es tuya. La advertencia es clara: los chatbots de uso general no fueron diseñados ni validados para preparar declaraciones fiscales. Procesan información pública que puede estar desactualizada, incluyendo material del propio sitio del IRS y no distinguen con precisión entre lo que aplica hoy y lo que dejó de estar vigente hace años. El riesgo central no es que la inteligencia artificial sea imprecisa en general, sino que lo es en materia fiscal. Las leyes tributarias cambian todos los años y los modelos de lenguaje pueden mezclar información vigente con normativa que ya no aplica. Un ejemplo concreto: el IRS publica formularios con títulos como “No tax on overtime” que pueden llevar a un chatbot a calcular que no debés impuestos sobre horas extra, cuando eso es incorrecto. Si presentas una declaración con ese error, el fisco puede reclamarte la diferencia más intereses. Estos son los problemas más frecuentes que pueden derivar en una auditoría: La ley es contundente: cada contribuyente es el único responsable de la exactitud de su propia declaración, independientemente de la herramienta que haya usado para prepararla. Si la IA interpretó mal un formulario o aplicó una deducción que ya no existe, el costo lo paga la persona. Una declaración incorrecta puede derivar en: Si ya la presentaste con un chatbot de uso general, estos son los pasos a seguir: