El Internal Revenue Service (IRS) abrió la temporada de impuestos a finales de enero de 2026 y desde entonces, millones de personas ya han presentado sus declaraciones correspondientes al periodo 2025 y están a la espera de sus respectivos reembolsos. La temporada de impuestos del IRS cerrará a mediados de abril y aún hay tiempo para quienes no pudieron enviar sus declaraciones. No obstante, pasada esta fecha, pueden recibir penalizaciones y tardar el doble en recibir sus reembolsos. El IRS mantendrá la ventana para presentar la declaración de impuestos abierta hasta el 15 de abril del 2026, una fecha clave que define la situación fiscal de millones de contribuyentes. Presentar dentro de ese plazo no solo evita sanciones, sino que también permite ingresar al circuito normal de procesamiento de reembolsos, que puede demorarse si la presentación se realiza fuera de término o con inconsistencias. Respetar esta fecha es especialmente importante porque a partir de ese momento el organismo puede aplicar penalizaciones por presentación tardía y comenzar a acumular intereses sobre cualquier monto adeudado. Para quienes todavía no completaron el trámite, el IRS contempla la posibilidad de solicitar una extensión automática hasta el 15 de octubre de 2026, lo que otorga más margen para presentar la documentación sin caer en incumplimiento formal. Sin embargo, esta prórroga solo extiende el tiempo para declarar, no para pagar. Esto significa que los contribuyentes que adeuden impuestos deben estimar y abonar el monto correspondiente antes del 15 de abril para evitar recargos. De lo contrario, aunque presenten correctamente dentro del período extendido, podrían enfrentar intereses y multas acumulativas. Por eso, el organismo recomienda no esperar al último momento y, en caso de duda, presentar igualmente la declaración para evitar bloqueos o retenciones en los reembolsos. En general, quienes envían su declaración de forma electrónica pueden recibir el reembolso en un plazo de hasta 21 días, mientras que las declaraciones en papel suelen tardar seis semanas o más en procesarse. Sin embargo, estos plazos pueden extenderse si surgen inconvenientes durante la revisión. Los retrasos más frecuentes están vinculados a errores en la declaración, datos bancarios incorrectos o casos que requieren controles adicionales por parte del organismo. Para verificar el estado del reembolso, el IRS dispone de la herramienta oficial “Where’s My Refund?”, que permite hacer el seguimiento pocos días después de haber presentado la declaración de manera online.