El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investiga y sanciona a todos los que intenten pagar impuestos utilizando sus cuentas bancarias de una manera particular.
Esta práctica, que muchos pueden considerar un simple error administrativo, puede activar controles fiscales, multas y procesos de cobro si no se regulariza a tiempo.
El error bancario que activa la investigación de IRS
Cuando un contribuyente autoriza un débito automático o realiza un pago electrónico de impuestos desde una cuenta sin saldo suficiente, el pago es rechazado. Ese rechazo queda registrado y puede generar una alerta automática en el sistema del IRS.
Si la situación se repite o no se corrige rápidamente, el caso puede escalar a una revisión más profunda.
Embargan cuentas bancarias y bienes a todos los que hagan estos pagos fallidos
Pagar impuestos con una cuenta sin fondos puede derivar en:
- Multas por pago rechazado
- Intereses diarios sobre el monto adeudado
- Avisos formales de incumplimiento
- Pérdida de beneficios o planes de pago vigentes
- Inicio de acciones de cobro forzoso si persiste la deuda