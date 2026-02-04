El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investiga y sanciona a todos los que intenten pagar impuestos utilizando sus cuentas bancarias de una manera particular.

Esta práctica, que muchos pueden considerar un simple error administrativo, puede activar controles fiscales, multas y procesos de cobro si no se regulariza a tiempo.

El error bancario que activa la investigación de IRS

Cuando un contribuyente autoriza un débito automático o realiza un pago electrónico de impuestos desde una cuenta sin saldo suficiente, el pago es rechazado. Ese rechazo queda registrado y puede generar una alerta automática en el sistema del IRS.

Si la situación se repite o no se corrige rápidamente, el caso puede escalar a una revisión más profunda.

IRS investiga y sanciona a todos los que intenten pagar impuestos utilizando cuentas bancarias sin fondos suficientes. Fuente: Archivo.

Embargan cuentas bancarias y bienes a todos los que hagan estos pagos fallidos

Pagar impuestos con una cuenta sin fondos puede derivar en:

Multas por pago rechazado

Intereses diarios sobre el monto adeudado

Avisos formales de incumplimiento

Pérdida de beneficios o planes de pago vigentes

Inicio de acciones de cobro forzoso si persiste la deuda

En casos reiterados, el IRS puede considerar que existe negligencia o intención de evadir.