El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que las familias con hijos menores de 17 años pueden acceder a un reembolso de hasta u$s 1.700 por cada menor a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos, siempre que presenten el Formulario 1040 junto con el Anexo 8812 durante la temporada fiscal 2026.

El beneficio forma parte del Crédito Tributario por Hijos (CTC), que en 2025 y 2026 alcanza un máximo de u$s 2.200 por menor calificado . El IRS fijó estos montos tras la sanción de la ley de reforma fiscal conocida como One Big Beautiful Bill, firmada en julio de 2025.

¿Quiénes califican para el reembolso de hasta 1.700 dólares del IRS?

Para acceder al beneficio, el menor debe tener menos de 17 años al cierre del año fiscal, contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos y haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

El monto reembolsable depende del ingreso : se exige un mínimo de u$s 2.500 en ingresos ganados . El beneficio se reduce gradualmente para quienes superen los u$s 200.000 de ingreso individual o u$s 400.000 en declaración conjunta.

Requisitos del Formulario 1040 para el crédito

Entre las condiciones que exige el IRS para reclamar el beneficio se destacan:

Contar con número de Seguro Social válido para trabajar en EE.UU.

Ser hijo, hijastro, hermano, hermanastro o descendiente directo del declarante.

No haber cubierto más de la mitad de su propio sustento económico.

Figurar como dependiente en la declaración de impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que las familias con hijos menores de 17 años pueden acceder a un reembolso de hasta u$s 1.700 por cada menor a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo cobrar el reembolso y qué pasa si no se presenta a tiempo?

El reembolso no se deposita de forma automática: el contribuyente debe completar el Formulario 1040 y adjuntar el Anexo 8812 para que el IRS calcule el monto correspondiente. Quienes también reclamen el Crédito por Ingreso del Trabajo verán su reembolso disponible recién a mediados de febrero.