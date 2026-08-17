El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige que los extranjeros no residentes presenten el Formulario 1040-NR en lugar del 1040 estándar, y quienes usan TurboTax para completar este último por error se exponen a multas, intereses y demoras en sus reembolsos. La confusión afecta principalmente a estudiantes y trabajadores temporales con visas F, J, M o Q.

TurboTax en su versión estándar no admite el 1040-NR, según confirma la propia plataforma. Quienes necesitan ese formulario deben recurrir a un software especializado, como Sprintax, o a un contador con experiencia en declarantes no residentes.

¿Quiénes deben presentar el 1040-NR y no el 1040?

Deben usar el 1040-NR quienes no superan el “test de presencia sustancial” del IRS y son considerados no residentes a efectos fiscales. Esto incluye a estudiantes y académicos con visas F, J, M o Q, incluso si no tuvieron ingresos en Estados Unidos durante el año fiscal.

También deben presentarlo quienes tuvieron ingresos de fuente estadounidense sin ser residentes, como salarios, becas gravables o intereses. Este grupo debe además reportar sus días de presencia en el país mediante el Formulario 8843 .

Entre los casos más comunes que integran esta lista:

Estudiantes con visa F-1 en sus primeros cinco años en el país

Académicos o investigadores con visa J que no cumplen el período de excepción

Extranjeros con ingresos por alquiler de propiedades en Estados Unidos

Titulares de becas o subsidios sujetos a retención impositiva

Deben usar el 1040-NR quienes no superan el “test de presencia sustancial” del IRS y son considerados no residentes a efectos fiscales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si se presenta el formulario equivocado?

Presentar el 1040 en lugar del 1040-NR obliga a corregir la declaración con el Formulario 1040-X, un trámite que se realiza en papel y puede demorar semanas en procesarse. Si el error generó un pago menor al debido, el IRS suma intereses y una multa que puede llegar al 5% del monto adeudado por cada mes de demora.

El error también puede complicar trámites migratorios futuros, como solicitudes de visa o de residencia permanente, al dejar inconsistencias en el historial fiscal. Además, quienes no declaran una posición de tratado fiscal de forma correcta enfrentan una multa adicional de u$s 1.000 por cada omisión.