Toda la documentación requerida para la nueva solicitud deberá ser presentada en un centro autorizado de aceptación de pasaportes.

Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es de suma importancia para todos los ciudadanos que aspiran a realizar viajes internacionales o que requieren este documento como una opción de identificación válida para volar dentro del país conforme a los estándares del Real ID.

En este contexto, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial que no todos los pasaportes son aptos para el trámite de renovación, ya que algunos de ellos deben ser solicitados como si nunca hubiesen sido tramitados previamente.

Estados Unidos impide la renovación automática del pasaporte a aquellos que no cumplieron con este plazo.

Conforme a lo indicado por las autoridades competentes, no se autoriza la renovación de ningún pasaporte que haya sido emitido hace más de 15 años. En consecuencia, ningún pasaporte gestionado en 2010 o en años anteriores podrá ser renovado.

En estas circunstancias, la gestión deberá llevarse a cabo nuevamente mediante la presentación del formulario DS-11.

Medida nacional: Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a todas las personas que dejaron pasar este momento

Estados Unidos impedirá la renovación automática de diversos tipos de pasaportes

Además, según lo expuesto por USA.gov, los pasaportes que presenten alguna de las características enumeradas a continuación tampoco podrán ser renovados

Fueron tramitados antes de que el portador cumpliera 16 años

Están perdidos, dañados o han sido robados

No reflejan el nombre actual del portador y no existe ningún documento que justifique el cambio

Cómo solicitar un nuevo pasaporte ante la prohibición de renovación por parte de Estados Unidos

Toda la documentación requerida para la nueva solicitud deberá ser presentada en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. Para tal efecto, el solicitante estará obligado a:

Completar el formulario DS-11

Proporcionar prueba de ciudadanía estadounidense (por ejemplo, certificado de nacimiento)

Presentar una identificación con fotografía, como una licencia de conducir vigente

Entregar copias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación

Anexar una fotografía para el pasaporte junto a la solicitud

Abonar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte)

Información relevante respecto al pasaporte estadounidense

Si bien tanto la tarjeta pasaporte como la libreta poseen una validez de 10 años y se gestionan mediante los mismos formularios , únicamente la libreta pasaporte será válida para llevar a cabo vuelos internacionales.

En lo que respecta a su función como documentos identificativos, ambos pueden ser presentados en los controles aeroportuarios de la TSA con un vencimiento de hasta 24 meses.