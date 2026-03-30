El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensificó los controles sobre las declaraciones de impuestos y puso el foco en aquellos contribuyentes que presentan información incorrecta o reclaman reembolsos de manera indebida. En estos casos, el organismo puede iniciar auditorías y avanzar con medidas que afectan directamente la situación financiera. Si bien no se trata de inspecciones masivas puerta a puerta, el IRS sí puede escalar los casos más graves y, en determinadas situaciones, enviar agentes para investigar posibles irregularidades fiscales. El IRS presta especial atención a las declaraciones que presentan inconsistencias o posibles errores, como: Cuando el IRS identifica errores o sospechas en una declaración, puede: En casos donde existen deudas o irregularidades no resueltas, el IRS tiene la facultad de: