El plan de nuevos cheques de 2000 dólares volvió al centro del debate en Estados Unidos después de que Donald Trump enviara un correo a sus seguidores asegurando que evalúa seriamente enviar pagos directos a los ciudadanos. El mensaje también incluyó una encuesta para medir el apoyo al programa, dirigida a quienes podrían recibir el dinero. La iniciativa apunta a otorgar cheques de reembolso financiados con ingresos por aranceles, aunque todavía no existe una decisión final. Trump señaló que podría comprometerse con el envío de los pagos, mientras distintos analistas advierten que el proyecto enfrenta desafíos legales y fiscales. La propuesta contempla pagos directos de u$s 2000 para ciudadanos estadounidenses, inspirados en los cheques de estímulo utilizados en crisis anteriores. Trump mencionó el programa por primera vez en noviembre de 2025 y sugirió que los fondos provendrían de la recaudación generada por aranceles comerciales. Sin embargo, el plan enfrenta un obstáculo clave: la Corte Suprema anuló una base legal central del programa arancelario, al considerar que el presidente se excedió en sus facultades al imponer tarifas amplias bajo una ley pensada para emergencias nacionales. Esa recaudación era el principal argumento para financiar los pagos. En el correo enviado el 27 de febrero de 2026, Trump afirmó que aún no tomó una decisión definitiva sobre el programa y que primero busca conocer el apoyo del público. La encuesta incluida en el mensaje apunta a medir el interés de los ciudadanos en recibir el dinero. Aunque los detalles todavía no están definidos, la Casa Blanca ha mencionado algunas posibles condiciones para los cheques: Un análisis del Committee for a Responsible Federal Budget estimó que un programa de este tipo podría costar alrededor de u$s 600.000 millones, aproximadamente el doble de lo que se esperaba recaudar anualmente con los aranceles mencionados como fuente de financiamiento.