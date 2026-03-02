El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece desde su sitio oficial una herramienta simplificada para que contribuyentes con deudas tributarias puedan solicitar planes de pagos en línea de forma rápida, segura y sin necesidad de pasar por llamadas telefónicas o visitas presenciales. Esta opción está diseñada para ayudar a quienes no pueden pagar su saldo completo de inmediato a regularizar sus obligaciones fiscales sin enfrentar sanciones severas. Los planes de pagos del IRS permiten cubrir diferentes tipos de obligaciones fiscales, incluyendo: La mayoría de los contribuyentes que tienen un saldo pendiente con el IRS pueden optar por esta alternativa, siempre que: El IRS ha extendido y simplificado las facilidades para que los contribuyentes puedan solicitar planes de pagos en línea y así saldar sus deudas tributarias de manera ordenada y accesible. A continuación, el paso a paso: El primer paso es ingresar al sistema de pagos en línea del IRS y crear una cuenta para personas físicas, si aún no la tienes. Para ello necesitarás una identificación con foto para verificar tu identidad. Una vez dentro, puedes solicitar un plan de pagos sin papeleo. La herramienta en línea permite: Si optas por pagos automáticos, deberás ingresar tus números de ruta y cuenta bancaria. Algunos planes también pueden requerir datos sobre tu situación financiera.