A partir del 4 de enero de 2026, los residentes y visitantes de Nueva York experimentarán una serie de cambios importantes en el sistema de transporte público.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) implementará un nuevo esquema tarifario que afectará a los metros, colectivos, trenes suburbanos y los peajes de puentes y túneles. Si planeas viajar por la ciudad, es crucial que estés preparado para estos ajustes. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Transporte público con cambios en 2026

El nuevo esquema tarifario que entrará en vigor en enero de 2026 viene acompañado de la transición completa al sistema de pago OMNY, que será el único método de pago disponible para el transporte en la ciudad.

Esto significa que la famosa MetroCard será retirada, y se implementará un sistema de pago sin contacto mucho más eficiente.

Tarifas ajustadas en el metro y los autobuses

Con la implementación de estas nuevas tarifas, el precio de la tarifa básica en el metro y los autobuses locales subirá a USD 3, un aumento leve en comparación con los USD 2,90 actuales. Aunque el incremento parece pequeño, puede hacer una diferencia significativa para los viajeros frecuentes. Los cambios más relevantes incluyen:

Tarifa Reducida : Aumentará a USD 1,50 para quienes se beneficien de los descuentos.

Límite de Tarifa Semanal : El costo máximo por semana subirá a USD 35 . Esto significa que, si eres un viajero habitual, tu tarifa se volverá ilimitada una vez alcances ese monto, lo cual es una excelente noticia para quienes usan el transporte de forma regular.

Boleto de un solo viaje : El costo del boleto de ida única aumentará a USD 3,50 .

Paratránsito: La tarifa base se ajustará a USD 3, manteniendo los descuentos para personas mayores y aquellos con discapacidades.

Incrementos en los colectivos exprés y trenes suburbanos

Además de las tarifas en el metro y los autobuses, los colectivos exprés y los trenes suburbanos también verán incrementos notables. En el caso de los colectivos exprés, el costo base pasará a USD 7,50, y el límite de tarifa semanal para viajes ilimitados subirá a USD 67.

Los precios en los trenes suburbanos también aumentarán, especialmente para los viajes en hora punta:

Long Island Rail Road (LIRR) : Los boletos de ida en hora pico empezarán en USD 7,25 y pueden llegar hasta USD 33 , dependiendo de la distancia.

Metro-North Railroad: Los costos para viajar hacia Manhattan variarán entre USD 5,25 y USD 7,25, dependiendo de la hora del día y el recorrido.

Nuevas políticas de boletos y pases diarios

A partir de 2026, los boletos de ida, tanto físicos como digitales, tendrán una validez de 24 horas. Esto significa que caducarán a las 4 am del día siguiente, independientemente de la hora en que hayan sido comprados. También será obligatorio activar los boletos antes de abordar el tren o colectivo.

Otra novedad será la introducción del Pase Diario, que reemplazará al boleto tradicional de ida y vuelta. Este pase ofrecerá viajes ilimitados a un precio más conveniente, especialmente entre semana, donde costará un 10% menos que dos boletos de ida en hora pico.

Beneficios adicionales para los viajeros frecuentes

La MTA ha anunciado que los usuarios que paguen con sus teléfonos móviles podrán acceder a un sistema de recompensas. Si realizas diez viajes en un período de 14 días, obtendrás un viaje gratis. Además, se mantendrá la Tarifa Familiar, permitiendo que niños y adolescentes de 5 a 17 años viajen por solo USD 1 siempre que estén acompañados por un adulto que pague el boleto completo.

Aumento de los peajes de puentes y túneles

Los cambios también afectarán a quienes utilicen los puentes y túneles administrados por la MTA. Los peajes subirán un 7,5%, tanto para los usuarios de E-ZPass como para aquellos que paguen por correo. Sin embargo, los programas de descuento para residentes de zonas como Bronx, Queens y Staten Island seguirán en vigor, por lo que los residentes no verán alteradas sus tarifas.

La transición a OMNY: adiós a la MetroCard

Una de las mayores novedades será la eliminación definitiva de la MetroCard, que dejará de ser aceptada a finales de 2026. A partir de entonces, OMNY será el único sistema de pago disponible, lo que permitirá a los usuarios pagar con una tarjeta sin contacto o incluso con sus teléfonos móviles. Este cambio representa un avance significativo en la modernización del sistema de transporte público de la ciudad y mejorará la eficiencia y la comodidad para los neoyorquinos.