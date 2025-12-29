Con la llegada del 2026, muchas preguntas surgen entre los residentes de Estados Unidos: ¿Habrá cheques de estímulo? ¿Recibirán los ciudadanos un pago adicional este año?

La expectativa sobre los pagos extra se mantiene alta, especialmente cuando la economía sigue siendo una preocupación para muchas familias. Si tú también te haces estas preguntas, es importante que sepas qué es lo que realmente podrías esperar para el nuevo año.

¿Qué se sabe sobre los cheques de estímulo para 2026?

Hasta el momento, no hay programas federales confirmados para enviar cheques de estímulo generalizados en 2026. Estos cheques, como los que se distribuyeron durante la pandemia de COVID-19, fueron creados bajo condiciones extraordinarias y no se han renovado. Sin embargo, eso no significa que no habrá pagos adicionales.

Aunque el gobierno federal no tiene planes de entregar cheques de estímulo masivos, existen otras formas en que los estadounidenses pueden recibir apoyo económico este año.

Pagos adicionales que sí podrías recibir en 2026

Reembolsos más altos del IRS

Uno de los pagos más esperados en 2026 son los reembolsos de impuestos. Si durante el año 2025 retuviste más impuestos de los necesarios, podrías recibir un reembolso mayor. Esto es común cada año, pero para el 2026, se espera que muchas familias reciban reembolsos más grandes gracias a ajustes fiscales y nuevas actualizaciones en los créditos tributarios.

Si eres de los que retuvo una gran cantidad de dinero, podrías ver una devolución de entre cientos y miles de dólares.

Ajustes por Costo de Vida (COLA) en el Seguro Social

El Seguro Social es otro programa que ofrece pagos adicionales a millones de residentes en EE. UU. Si eres beneficiario de jubilación, discapacidad o SSI, verás un aumento en tu pago mensual gracias al ajuste por costo de vida (COLA). Este aumento generalmente se realiza en enero de cada año, y en 2026 se espera que sea significativo.

Este aumento no solo ayudará a las personas jubiladas, sino también a quienes reciben beneficios por discapacidad. ¡Un pequeño “estímulo” que llega de forma automática!

Ayudas y reembolsos estatales

Aunque el gobierno federal no ha aprobado cheques de estímulo, muchos estados seguirán ofreciendo ayudas. Programas como reembolsos fiscales, créditos reembolsables y apoyos únicos podrían estar disponibles dependiendo de la situación fiscal de cada región.

Estados como California, Colorado, Nuevo México y Minnesota ya han proporcionado ayudas similares en años anteriores, por lo que es probable que continúen con estos programas en 2026. Estos pagos suelen estar destinados a personas con ingresos bajos o moderados, y pueden ser un alivio importante para muchas familias, especialmente aquellas que están luchando con la inflación.

¿Cómo estar preparado para los pagos de 2026?

Aunque los cheques de estímulo federales no estén en el horizonte, aún hay formas de maximizar tus beneficios en 2026: