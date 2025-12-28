Si eres residente de Nueva York o planeas visitar la ciudad en los próximos años, es importante que estés al tanto de los próximos cambios en el sistema de transporte público.

A partir del 4 de enero de 2026, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) implementará un nuevo esquema tarifario que afectará al metro, colectivos, trenes suburbanos y peajes de puentes y túneles.

Esta modificación impactará en las tarifas base, los métodos de pago y las políticas de descuentos. Si no quieres sorpresas en tu próximo viaje, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Qué cambiará en el transporte público de Nueva York en 2026?

La MTA ha anunciado que el ajuste tarifario se implementará en el mes de enero de 2026, alineándose con la implementación completa del sistema de pago OMNY, que será el único medio de pago para el transporte urbano en Nueva York.

Nueva York se despide de la MetroCard para implementar un sistema de pago más efectivo. Fuente: Archivo.

La MetroCard quedará en el olvido, reemplazada por la nueva tarjeta sin contacto OMNY, que promete hacer más fácil y rápido el proceso de pago.

Cómo quedaron las tarifas del transporte urbano

A partir de 2026, el precio de la tarifa básica en el metro y el autobús local aumentará a USD 3. Este es un incremento leve con respecto al costo actual de USD 2,90, pero que marcará una diferencia significativa para los usuarios frecuentes. Además, se implementarán los siguientes cambios:

Tarifa Reducida : subirá a USD 1,50 , un ajuste importante para quienes disfrutan de los descuentos disponibles.

Límite de Tarifa Semanal : el costo máximo semanal (después del cual los viajes se vuelven gratuitos) se elevará a USD 35 . Esto significa que si eres un viajero habitual, esta es una excelente noticia para ti.

Boleto de un solo viaje : el costo del boleto de ida única pasará a ser USD 3,50 .

Paratránsito: la tarifa base se ajustará a USD 3, manteniendo las políticas de descuento para adultos mayores y personas con discapacidades.

Incrementos en los colectivos y trenes suburbanos

Los colectivos exprés también verán incrementos importantes en sus tarifas, con el costo de la tarifa base subiendo a USD 7,50 y el límite de tarifa semanal alcanzando los USD 67 para los viajes ilimitados. Si usas los servicios de Long Island Rail Road (LIRR) o Metro-North Railroad, también experimentarás aumentos, especialmente en los viajes en hora pico:

LIRR : Los viajes de ida en hora pico desde la Zona 1 comenzarán en USD 7,25 y podrán llegar hasta USD 33 , dependiendo de la distancia.

Metro-North: Los costos para viajar a Manhattan oscilarán entre USD 5,25 y USD 7,25 dependiendo de la hora del día y el recorrido.

Anunciaron nuevas políticas para boletos y pases diarios

A partir de enero de 2026, los boletos de ida, ya sean físicos o digitales, tendrán una validez de 24 horas. Es decir, caducarán al día siguiente a las 4 am, sin importar la hora en que hayan sido comprados. Además, será obligatorio activar los boletos antes de abordar el tren o colectivo.

Otro cambio significativo será la introducción del Pase Diario que reemplazará el boleto tradicional de ida y vuelta. Este pase ofrecerá viajes ilimitados por un precio mucho más conveniente, especialmente entre semana, donde costará un 10% menos que dos boletos de ida en hora pico.

Una de las novedades que podría beneficiar a los viajeros frecuentes es un sistema de recompensas para quienes utilicen su teléfono móvil para pagar. Si realizas diez viajes en un período de 14 días, obtendrás un viaje gratis. Además, se mantendrá la Tarifa Familiar, donde los niños y adolescentes de 5 a 17 años podrán viajar por solo USD 1 siempre que estén acompañados por un adulto que pague el boleto completo.

Aumento de peajes en puentes y túneles

No solo el transporte público sufrirá ajustes. Los peajes de los puentes y túneles bajo la administración de la MTA también aumentarán en un 7,5%. Este aumento afectará tanto a los usuarios de E-ZPass como a aquellos que paguen por correo. No obstante, los programas de descuento para residentes de zonas como el Bronx, Queens y Staten Island seguirán vigentes, por lo que no sufrirán cambios.

La transición a OMNY

Uno de los cambios más importantes será la retirada definitiva de la MetroCard, la cual dejará de ser aceptada a finales de 2026. OMNY será el único sistema de pago disponible, permitiendo a los usuarios pagar sus viajes mediante una tarjeta sin contacto o incluso con sus teléfonos móviles. Esta transición representa un paso hacia la modernización del sistema de transporte y un futuro más ágil y sin complicaciones para los neoyorquinos.