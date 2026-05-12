El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó la norma final que obliga a los comercios autorizados para aceptar pagos del programa SNAP a ofrecer al menos siete variedades de alimentos en cuatro categorías básicas. Walmart, el mayor receptor de dólares de cupones de alimentos del país, deberá cumplir con la nueva “regla de los 7 ítems” a partir del otoño de 2026. La medida fue anunciada por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. El USDA señaló que ya había tomado acciones contra casi 3.200 comercios por incumplimiento de los estándares vigentes. La norma más que duplica los requisitos anteriores de abastecimiento y entra en vigor en otoño de 2026. Todo retailer autorizado para aceptar beneficios SNAP deberá tener al menos siete variedades de productos en cada una de estas cuatro categorías: La norma elimina una laguna que permitía contabilizar snacks procesados dentro de los requisitos de alimentos básicos. También amplía la exigencia de productos perecederos. El objetivo es reducir los “desiertos alimentarios”: zonas de bajos ingresos donde los beneficiarios de SNAP tienen acceso limitado a alimentos frescos. El programa asiste a 42 millones de estadounidenses, que destinan el 80% de sus cupones a las grandes cadenas minoristas. Walmart es la cadena más grande de Estados Unidos y el principal destino de gasto de los beneficiarios de SNAP. Para cumplir con la regla de los 7 ítems, deberá ampliar sus secciones de productos frescos, reorganizar las góndolas de lácteos y diversificar su oferta de granos y proteínas. En paralelo, como parte de una estrategia de expansión anunciada el 16 de abril, Walmart confirmó la remodelación de más de 650 tiendas y la apertura de 20 nuevos locales antes de finales de 2026 o principios de 2027. Las renovaciones incluyen pasillos más amplios, nuevos puntos digitales, farmacias con consultorios privados y mejoras en señalización. Los estados con mayor presencia en el plan son Florida, Texas, Carolina del Norte, California y Oklahoma.