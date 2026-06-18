En Estados Unidos, todas las oficinas de la Administración del Seguro Social permanecen cerradas durante los 11 feriados federales que se contemplan año a año en el calendario oficial. Estas fechas tienen como objetivo brindar un espacio de reflexión para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, este viernes 19 de junio el país recordará Juneteenth, por lo que todas las sedes de SSA permanecerán completamente cerradas al público y no podrán realizarse trámites presenciales durante 24 horas.

Confirman cierre masivo de SSA para este viernes 19 de junio

Juneteenth será el primer feriado federal en caer viernes de todos los celebrados hasta el momento. También conocida como Día de la Liberación, esta fecha busca conmemorar el fin de la esclavitud.

De acuerdo con lo explicado por USA.gov, en este día se profundiza sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

“Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica.

SSA cierra todas sus oficinas durante los feriados federales. Chat GPT

En ese sentido, las oficinas de SSA, otras oficinas gubernamentales no esenciales, instituciones bancarias y diversos negocios del sector privado cesan completamente su atención presencial y limitan sus operaciones a los servicios online disponibles.

Qué trámites no presenciales de SSA podrán realizarse

Durante estos días, my Social Security permanece activo para que puedan realizarse operaciones como

Obtener estimaciones personalizadas de prestaciones para la jubilación

Ver estimaciones para los beneficios de cónyuge

Consultar el estado de las solicitudes

Modificar el depósito directo

Imprimir una carta de verificación de beneficios

Cambiar la dirección

Otros feriados federales donde cerrarán las oficinas de SSA

De acuerdo con el calendario oficial, aún restan las siguientes fechas