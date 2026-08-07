La Administración del Seguro Social (SSA) retiene hasta el 50% del pago mensual de los jubilados que recibieron un sobrepago de beneficios y no respondieron dentro de los 90 días del aviso. La medida alcanza a los beneficios de retiro, sobrevivientes e incapacidad (Título II).

Esta tasa del 50% es la opción por defecto para quienes no responden a tiempo. Antes, la SSA aplicó una retención del 10% y luego del 100%, hasta fijar el esquema actual como punto intermedio.

¿Por qué el Seguro Social retiene el 50% de los pagos a los jubilados?

Un sobrepago ocurre cuando la SSA deposita más dinero del que corresponde. Puede pasar si el beneficiario no informa un cambio en su situación o si la agencia comete un error al procesar los datos.

Cuando la SSA detecta el sobrepago, envía un aviso pidiendo la devolución total e inmediata. Si no hay respuesta en 90 días, retiene automáticamente el 50% del pago mensual hasta recuperar la deuda.

Entre las causas más comunes de un sobrepago se encuentran:

No reportar un cambio de ingresos o de situación laboral

No informar una variación en el estado civil o de convivencia

Errores de carga o procesamiento por parte de la SSA

Demoras en la actualización de datos del beneficiario

La tasa es distinta para otros programas

Este 50% aplica solo a los beneficios de Título II. En el Seguro Social Suplementario (SSI), la retención por sobrepago se mantiene en el 10%.

Un sobrepago ocurre cuando la SSA deposita más dinero del que corresponde. Chat GPT

¿Cómo afecta esta retención a los jubilados y qué pueden hacer?

Perder la mitad del ingreso mensual puede generar una dificultad económica inmediata para quienes dependen de ese dinero para vivienda o alimentos. Especialistas advierten que esto puede derivar en riesgo de falta de vivienda.

Los beneficiarios pueden negociar el monto antes de que se aplique el 50% automático. Para eso deben presentar, dentro de los 90 días , una reconsideración, una exención o un pedido de reducción de la tasa.

¿Qué puede hacer un beneficiario que recibió un aviso de sobrepago?