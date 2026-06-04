El Seguro Social de los Estados Unidos podría recortar sus pagos en un promedio de u$s 500 por mes a partir de 2032 si el Congreso no actúa antes de que el fondo de reservas quede sin recursos. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) estima una reducción del 24% en los beneficios para los casi 70 millones de estadounidenses que dependen de la SSA.

Los Trustees del Seguro Social calculan que el fondo de reservas para jubilaciones se agotará en 2032. Desde hace 16 años, los costos del programa superan lo que recauda en impuestos sobre nómina, y sin reformas legislativas ese margen desaparecerá en menos de siete años.

¿Cuánto perderían los beneficiarios del Seguro Social con el recorte?

La caída de u$s 500 mensuales no sería uniforme: en 29 estados los recortes superarían ese promedio. Para dimensionar el impacto, esa cifra supera lo que un hogar de adultos mayores gasta en alimentos por mes, que el BLS estima en unos u$s 461 ajustados por inflación para 2026.

Los 10 estados con mayores recortes promedio mensuales

Connecticut: u$s 556

Nueva Jersey: u$s 554

New Hampshire: u$s 553

Delaware: u$s 549

Maryland: u$s 541

Washington: u$s 531

Minnesota: u$s 530

Massachusetts: u$s 527

Michigan: u$s 523

Utah: u$s 523

La caída de u$s 500 mensuales no sería uniforme: en 29 estados los recortes superarían ese promedio. ChatGPT

¿Qué estados serían los más golpeados económicamente?

Si el recorte del 24% se aplicara hoy, representaría u$s 345 mil millones anuales, el equivalente al 1,1% del PBI nacional, según el CRFB. En 40 estados el impacto superaría el 1% del PBI estatal, con mayor peso en aquellos con poblaciones más envejecidas e ingresos más bajos.

Estados con mayor impacto económico y más residentes afectados

En proporción de residentes afectados lideran Maine (22,9%), West Virginia (22,4%) y Vermont (22%). En impacto sobre el PBI estatal, encabezan West Virginia (1,9%), Mississippi (1,8%) y Vermont (1,8%). “Los responsables políticos deben actuar con urgencia para proteger el programa antes de que sea demasiado tarde”, advirtió el CRFB.