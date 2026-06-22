Una compañía de energía de California confirmó pagos de hasta u$s 1.800 para familias que completen un trámite online antes de que se agoten los fondos.

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) extendió su programa Match My Payment, que iguala dólar por dólar los pagos de clientes con facturas atrasadas. La empresa destinó cerca de u$s 30 millones para esta nueva etapa de asistencia.

¿Quiénes pueden recibir los 1.800 dólares?

El beneficio combina dos ayudas: un match de hasta u$s 1.000 a través de Match My Payment y un crédito adicional de hasta u$s 800 mediante el programa REACH. Juntos, ambos conceptos permiten alcanzar el máximo de u$s 1.800 por hogar.

La elegibilidad depende de los ingresos familiares y del tamaño del hogar . Una familia de cuatro integrantes que gane menos de u$s 132.000 al año puede calificar para el beneficio.

Según el tamaño del grupo familiar, estos son los topes de ingresos para acceder al programa:

1 a 2 personas: hasta u$s 86.560

3 personas: hasta u$s 109.280

4 personas: hasta u$s 132.000

5 personas: hasta u$s 154.720

6 personas: hasta u$s 177.440

7 personas: hasta u$s 200.160

8 personas: hasta u$s 222.880

Juntos, ambos conceptos permiten alcanzar el máximo de u$s 1.800 por hogar.

¿Cómo se hace el trámite para cobrar el pago?

Las familias interesadas deben verificar su elegibilidad y completar la inscripción a través del sitio oficial de PG&E . Cada pago acreditado cubre al menos u$s 50 sobre un saldo vencido de u$s 100 o más.

Los fondos se distribuyen por orden de llegada, por lo que la compañía recomienda completar el trámite cuanto antes. Los clientes pueden recibir varios pagos durante el año mientras el programa mantenga fondos disponibles.